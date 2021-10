Nettoyage des pièces industrielles & conformité : avez-vous pensé à réaliser un diagnostic ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Comment se déroule un diagnostic de site ?

Marc Besson : Nos experts se rendent sur le site de l’entreprise afin de conduire un diagnostic de site qui prend la forme d’une série de questions, sur une durée moyenne de 20 minutes. L’approche permet d’appréhender le fonctionnement et le process de nettoyage actuel, d’identifier des axes d’amélioration au regard de la législation et de mettre en avant les risques pour la sécurité du site ou des collaborateurs, liés éventuellement aux produits, à la machine ou à la gestion des déchets. Ensuite, un échange a lieu quant à la problématique ou aux besoins de nettoyage afin de proposer la solution personnalisée qui permettra de répondre aux enjeux et aux objectifs du client. Cette démarche est gratuite pour chaque entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité.

Quels sont les points clés analysés ?

M.B : Les points qui permettent d’abord de mesurer la conformité au regard notamment de la législation mais également de la sécurité et de la santé des collaborateurs. Ensuite, on mesure la qualité et la performance du nettoyage selon les objectifs fixés par l’entreprise. Une attention particulière est portée sur le besoin ou la problématique du nettoyage de pièce afin de proposer la solution personnalisée qui permettra de garantir la conformité, la sécurité et le niveau de qualité de nettoyage attendu.

On examine les matériaux et les contaminants des pièces, qui vont nous permettre d’emblée d’écarter certaines solutions de nettoyage afin de ne pas les endommager. Nous nous concentrons également sur la quantité, le poids et la dimension des pièces ainsi que leur fréquence de nettoyage pour savoir s’il est plus judicieux de se tourner vers une machine de nettoyage manuelle ou automatique. La forme des pièces viendra quant à elle déterminer s’il faut proposer une solution par ultrasons pour un nettoyage de précision. Si le client nécessite des agréments particuliers (pour le secteur alimentaire ou aéronautique par exemple), nous en tenons compte mais l’objectif reste toujours de proposer une solution plus sûre, que des produits souvent utilisés comme le solvant ou d’autres produits classés.

En détail, pour l’approvisionnement et le stockage des produits, la machine, le stockage et la gestion des déchets : où se concentre l’attention ?

M.B : Chaque item doit être étudié avec attention. Nous nous concentrons, dans un premier temps, sur la réglementation qui régit le nettoyage des pièces afin de déterminer si leur process actuel respecte la législation en vigueur. La réglementation évolue sans cesse et il est difficile, même pour des responsables HSE de s’assurer que chaque process dans l’entreprise répond bien aux normes en vigueur. Ensuite, des questions plus précises vont nous permettre de savoir si effectivement le process actuel est réalisé dans les meilleures conditions de sécurité pour les équipes.

Ces questions sont précieuses pour évaluer le niveau de risque sur un angle SST (Santé et Sécurité au Travail) afin de mettre en place une nouvelle solution qui prend en compte tous ces aspects.

Nous mettons donc l’expertise de nos équipes à disposition du client et proposons des solutions All-In-One* qui préviennent les risques liés à l’approvisionnement des produits, à la gestion de la machine, au stockage et à la gestion des déchets, tout en assurant une gestion administrative aux normes.

Au-delà de l’audit, l’enjeu est-il aussi de cerner les besoins spécifiques propres à chaque entreprise ou industrie ?

M.B : Le diagnostic nous révèle que les problématiques de nettoyage sont souvent similaires d’un secteur d’activité à un autre. Nous avons aujourd’hui une expérience de plus de 50 ans dans tous les secteurs d’activité et de nombreux clients nous font confiance depuis des années. Nous travaillons donc en partenariat avec eux pour améliorer constamment les solutions de nettoyage en s’assurant d’être toujours conforme au regard de la réglementation, d’améliorer les conditions de travail et de sécurité des collaborateurs mais également de les faire gagner en qualité et productivité.

Notre expertise dans chaque secteur nous permet de proposer des solutions de nettoyage qui ont déjà été étudiées et qui ont prouvé leur efficacité.

De plus, nous avons notre propre laboratoire pour étudier et solutionner chaque problématique. Nos solutions ont permis à de nombreux clients de pouvoir nettoyer des pièces, jusque-là jetées, faute de solution satisfaisante. Cela leur a permis de générer des économies majeures, sans compter l’amélioration de leur impact environnemental.

In fine, quel est l’objectif de l’audit ?

M.B : In fine, il nous permet de leur proposer une solution de nettoyage de pièces sur mesure afin de répondre à tous les enjeux des clients en ayant préalablement bien cerné leur problématique de nettoyage.

Cette solution comprend bien plus que l’installation d’une machine de nettoyage adaptée à leurs pièces puisqu’elle inclut aussi les conseils d’experts qui vont choisir les produits de nettoyage les plus adaptés en étudiant leurs composants et leurs salissures, tout en les orientant vers des solutions aqueuses plus sûres pour ses utilisateurs et pour l’environnement. Elle comprend aussi un réapprovisionnement régulier en produits de nettoyage, l’entretien et la maintenance préventive de la machine, la formation des équipes et la gestion des déchets générés, d’un point de vue administratif et logistique. C’est une solution clé en main qui évite d’avoir recours à plusieurs prestataires et qui leur génère en plus des économies de temps et d’argent.

* Tout-en-Un

