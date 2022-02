Nette hausse attendue à Wall Street, soulagement sur l'Ukraine

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en nette hausse mardi, dans la foulée de la progression des Bourses européennes à mi-séance, les investisseurs espérant un début d'apaisement des tensions autour de l'Ukraine.

L'annonce d'un retour de certaines troupes russes déployées dans des régions frontalières de l'Ukraine dans leurs bases est perçue comme un premier signe de désescalade dans le conflit opposant les puissances occidentales à la Russie.

Les efforts diplomatiques se poursuivent en parallèle avec la visite ce mardi du chancelier allemand Olaf Scholz à Moscou pour un entretien avec Vladimir Poutine.

A New York, les futures sur indices signalent une ouverture en hausse de 1,13% pour le Dow Jones, de 1,41% pour le S&P 500 et de 1,95% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 avance de 1,63% à 6.964,07 vers 11h30 GMT après avoir cédé 2,27% la veille, sa plus mauvaise séance depuis le 24 janvier.

À Francfort, le Dax prend 1,68% et à Londres, le FTSE gagne 0,73%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'adjuge 1,22%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro progresse de 1,68% et le Stoxx 600 est en hausse de 1,29%.

Tous les secteurs européens évoluent dans le vert, hormis ceux du pétrole et gaz et des ressources de base pénalisés par le repli des cours du brut et des métaux sur fond de prises de bénéfice.

Aux valeurs, Spie monte de 4,98% en raison de spéculations concernant les intentions du fonds Amber Capital, qui détient moins de 1% du groupe.

A l'inverse, Engie (-0,34%) et surtout Michelin (-2,24%) sont délaissés après la publication de leurs résultats annuels. Lanterne rouge du CAC 40, Michelin a désagréablement surpris le marché en annonçant une augmentation de ses dépenses d'investissement pour 2022-2023 destinée à rattraper le retard pris sur certains projets en raison de la pandémie.

CHANGES

L'apaisement perçu des tensions sur l'Ukraine offre un soutien à l'euro, fortement pénalisé lors des deux dernières séances. La devise unique gagne 0,36% face au dollar, à 1,1346.

Le rouble russe profite aussi de l'annonce du retrait de troupes russes à la frontière avec l'Ukraine et gagne plus de 1% face au dollar, effaçant presque les fortes pertes accusées vendredi.

TAUX

Le relatif soulagement sur l'Ukraine se traduit par une remontée des rendements obligataires. Celui des Treasuries à dix ans revient à 2,0364%, en hausse de près de cinq points de base.

En Europe, le taux du Bund à dix ans gagne près de quatre points de base, à 0,302%, et celui de l'OAT prend trois points, à 0,776%.

PÉTROLE

Les espoirs de désescalade des tensions autour de l'Ukraine alimentent des prises de profits sur les cours du brut, qui avaient été soutenus par la perspective de perturbations dans les exportations de pétrole russe en cas d'aggravation du conflit.

Le baril de Brent recule de 2,78% à 93,8 dollars et celui du brut léger américain (WTI) abandonne 2,99% à 92,61 dollars.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Sophie Louet)