Netflix va investir 2,5 milliards de dollars en Corée du Sud pour la production de contenus

Cette annonce a été effectuée après une réunion entre le vice-PDG de Netflix, Ted Sarandos, et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, arrivé lundi à Washington pour une visite d'Etat de six jours et qui a qualifié l'investissement d'"opportunité majeure" pour l'industrie sud-coréenne.

"Nous avons été en mesure de prendre cette décision grâce à notre grande confiance en le fait que l'industrie de la création coréenne va continuer de raconter de grandes histoires", a dit Ted Sarandos dans un communiqué, citant des contenus sud-coréens au succès important sur Netflix, tels "Squid Game".

Diffusé sur Netflix depuis 2021, "Squid Game" est la série télévisée la plus regardée de l'histoire de la plateforme.

