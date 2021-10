Nestlé revoit à la hausse son objectif de croissance organique pour 2021

ZURICH (Reuters) - Nestlé a revu mercredi à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel et prévoit désormais une croissance organique comprise entre 6% et 7% pour cette année après un troisième trimestre porté par la demande pour le café et la hausse des prix.

\ Contenu proposé par \ Partager



TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © PIERRE ALBOUY Nestlé a revu mercredi à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel et prévoit désormais une croissance organique comprise entre 6% et 7% pour cette année après un troisième trimestre porté par la demande pour le café et la hausse des prix. /Photo d'archives/REUTERS/Pierre Albouy Lors de ce dernier trimestre, la croissance organique du chiffre d'affaires est ressortie à 6,5%. Le fabricant des barres chocolatées KitKat avait déjà relevé sa prévision pour l'année 2021 à 5-6% en juillet. Sur les neuf premiers mois de 2021, la croissance organique des ventes de Nestlé est ressortie à 7,6% alors qu'un consensus d'analystes prévoyait une hausse de 6,6%. Comme ses concurrents, Nestlé fait face à des pressions sur ses marges dûes à la hausse des coûts des intrants mais le groupe a maintenu sa prévision d'une marge stable cette année après avoir augmenté ses prix de 2,1% au troisième trimestre. "La marge bénéficiaire d'exploitation sous-jacente devrait s'établir à 17,5%, reflétant les délais initiaux entre l'inflation des coûts des matières premières et la fixation des prix", a déclaré Nestlé. Mardi, le concurrent Danone a mis en garde contre des pressions inflationnistes croissantes l'année prochaine, tout en maintenant lui aussi sa prévision de marge. De son côté, le géant américain Procter & Gamble Co a déclaré qu'il augmenterait ses prix aux États-Unis pour contrer la hausse des coûts des matières premières et du fret. Le rival anglo-néerlandais Unilever doit publier ses résultats trimestriels jeudi. (Reportage Silke Koltrowitz; version française Khadija Adda-rezig, édité par Blandine Hénault)

0 Commentaire Nestlé revoit à la hausse son objectif de croissance organique pour 2021

Partager