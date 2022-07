Nestlé relève ses perspectives de croissance organique

Les entreprises de biens de consommation sont confrontées à la montée en flèche des coûts des matières premières, de l'énergie et du transport. Si de nombreux consommateurs semblent jusqu'à présent accepter les augmentations de prix qui en découlent, les délais dans leur fixation compriment les marges des entreprises.

Reckitt Benckiser, Unilever et Danone ont relevé cette semaine leurs prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année après que les fortes hausses de prix les ont aidés à dépasser les prévisions de ventes pour le deuxième trimestre. Chez Nestlé, le plus grand groupe alimentaire au monde, le bénéfice net, affecté par des éléments tels que des dépréciations et des impôts plus élevés, a chuté de 11,7% à 5,2 milliards de francs suisses (5,42 milliards de dollars), a déclaré le fabricant des barres chocolatées KitKat et des soupes Maggi dans un communiqué.

La marge d'exploitation commerciale sous-jacente a baissé à 16,9% au premier semestre 2022, contre 17,4% l'année précédente, soit un peu plus que les 16,7% attendus.

Au deuxième trimestre, la croissance sous-jacente ou "organique" des ventes s'est accélérée et est passée à 8,7%, contre 7,6% au cours des trois premiers mois de l'année, grâce notamment à une hausse des prix de 7,7%, a indiqué Nestlé.

La croissance organique du premier semestre a atteint 8,1%, dépassant les prévisions du sondage qui tablaient sur 7,4%.

La société, basée à Vevey sur les bords du lac Léman, a déclaré s'attendre à une croissance organique des ventes de 7 à 8% contre environ 5% précédemment, et à une marge d'exploitation sous-jacente d'environ 17%, contre une prévision précédente d'une marge comprise entre 17% et 17,5% cette année.

(1 dollar = 0,9589 franc suisse)

(Reportage Silke Koltrowitz; version française Charlotte Lavin, édité par Sophie Louet)