Nestlé dépasse les attentes au premier trimestre porté par les ventes de café et de produits laitiers

© DENIS BALIBOUSE Le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé a confirmé jeudi que ses ventes en données organiques devraient augmenter de plus de 3,6 % cette année, la forte demande de café, de produits laitiers et pour animaux de compagnie ayant soutenu la croissance au premier trimestre de 2021. /Photo d'archives/REUTERS/Denis Balibouse

Le numéro un mondial de l’agroalimentaire a jusqu'à présent bien résisté à l'impact de la pandémie de COVID-19, les consommateurs confinés ayant acheté davantage d'aliments emballés pour eux-mêmes et pour leurs animaux de compagnie.

Nestlé a également développé ses activités de commerce électronique et son portefeuille de produits pour la santé, en raison de l'essor des achats en ligne et d'une attention plus grande accordée par les consommateurs à leur santé.

Les ventes organiques sur les trois premiers mois de l’année ont aussi progressé de 7,7%, contre 4,3% sur la même période de l'année précédente, a précisé dans un communiqué le fabricant des barres chocolatées Kit Kat et du café instantané Nescafé.

Ce chiffre dépasse les attentes des analystes, qui s'attendaient à une croissance organique de 3,3%, selon un consensus compilé par le groupe.

La croissance des ventes de Nestlé s'est élevée à 7,2% dans les Amériques, à 4,4% en Europe et à 9,1% en Asie. Le continent asiatique, frappé en premier par l'épidémie, avait accusé une baisse au cours de la même période de l'année précédente.

(Silke Koltrowitz, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)