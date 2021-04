Nestlé confirme discuter du rachat de Bountiful

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ARND WIEGMANN Nestlé est en discussions pour acquérir le fabricant de compléments alimentaires The Bountiful Company, a annoncé lundi le géant suisse de l'agroalimentaire, confirmant des informations de presse publiées sur le sujet la semaine dernière. /Photo d'archives/REUTERS/Arnd Wiegmann

"Nestlé S.A. a annoncé aujourd'hui être en discussion pour acquérir tout ou partie de The Bountiful Company", écrit le groupe suisse dans un communiqué, sans plus de précisions.

Bountiful, fondé en 1971 et détenu majoritairement par la société de capital-investissement KKR, détient les marques Nature's Bounty (vitamines), Osteo Bi-Flex (renforcement des articulations) et Puritan's Pride (gélules et vitamines).

Vendredi, le Wall Street Journal avait rapporté que Nestlé était en discussion pour la reprise de The Bountiful Company pour environ 5 milliards de dollars (4,14 milliards d'euros).

(Nivedita Balu à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)