Nescafé Dolce Gusto passe au papier compostable

Annoncé en novembre dernier, le nouveau système de café Neo de Nescafé Dolce Gusto arrive dans la grande distribution en France le 29 août prochain. Après plus de cinq ans de développement dans le centre de recherche de Nestlé à Orbe, en Suisse, il veut associer qualité, durabilité et connectivité. Grâce à son système breveté SmartBrew de reconnaissance optique des dosettes – 11 références seront disponibles – et de paramétrage automatique de chaque boisson, il combine trois méthodes d’extraction et peut préparer un espresso traditionnel à 15 bars de pression, un americano ou un café à extraction lente de type café filtre. La technologie AirFoam, elle, permet de proposer une micro-mousse de lait « dense et généreuse » pour des cafés lattes, des cappucinos et des chocolats chauds, la fonction « auto-cleaning » assurant le nettoyage automatique de la machine après chaque boisson lactée.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]