Néovacs avance sur sa stratégie grâce à deux accords de licence

Neovacs poursuit la mise en oeuvre de sa nouvelle stratégie. La biotech parisienne Néovacs vient de signer deux accords de licence avec Inserm Transfert pour des brevets issus de l'Inserm et de l'Institut Pasteur, portant sur le développement et la commercialisation de candidats-vaccins dans les domaines de l'asthme et des allergies alimentaires.

Les négociations pour ces accords exclusifs avaient été précédemment interrompues au moment de la reprise de la société, au printemps 2020. La signature s'inscrit dans le prolongement d’une collaboration avec Inserm Transfert nouée en novembre 2021.

Avec ces droits, la biotech prévoit d'avancer de nouveaux candidats-vaccins jusqu'en essai clinique de phase I/IIa. Ces études représentent, « des investissements globaux estimés à 15 millions d’euros et totalement financés grâce aux ressources disponibles », précise Néovacs dans un communiqué.

En cessation de paiements, fin 2019, la biotech a su rebondir avec la reprise par HBR Investment Group et l'arrivée de nouveaux financements tout au long de l'année dernière. De quoi amorcer un programme d'investissements de 80 M€ annoncé en septembre 2021, qui prévoit notamment 58 M€ pour financer des essais cliniques jusqu'en phase IIb.

La biotech est spécialisée dans les vaccins thérapeutiques pour les maladies auto-immunes et s'appuie sur sa technologie innovante appelée kinoïde, brevetée jusqu'en 2038, qui permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale applicable dans plusieurs indications.