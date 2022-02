Neopac reçoit l’aval de l’APR pour le recyclage de ses tubes Polyfoil MMB

C’est une valeur sûre que les fabricants cherchent de plus en plus à obtenir : l’approbation de l’Association of Plastic Recyclers (APR). Au même titre que RecyClass en Europe, l’aval de cette entité confirme qu’un emballage est conforme aux normes de recyclage sur le marché américain. Neopac a annoncé que ses tubes Polyfoil MMB ont passé les tests avec succès et pourront donc être recyclés aux États-Unis via les systèmes de collecte et de retraitement existants. Le fabricant d’emballages est spécialisé dans les tubes à forte valeur ajoutée pour les produits cosmétiques ou pharmaceutiques. La présence de propriétés barrières élevées, qui a souvent été un point noir dans la fin de vie de ses produits, semble désormais ne plus être un problème.

Des critères exigeants

Les tubes Polyfoil MMB de Neopac possèdent la particularité d’être monomatériaux. Disponible avec ou sans film métallisé, leur composition en polyéthylène haute densité (PEhd) ne contient que 2 % de matériaux étranger. Cette caractéristique respecte – et « dépasse », précise un communiqué de l’entreprise – les critères exigeants de l’APR pour se fondre dans les filières de recyclage américaines, plus particulièrement dans les flux de PEhd.

Cette approbation renforce la démarche stratégique de Neopac pour s’implanter de manière durable sur le marché américain. Une nouvelle usine a d’ailleurs été construite en 2018 sur le territoire des États-Unis. Situé à Wilson, en Caroline du Nord, le site est spécialisé dans la fabrication de tubes utilisant la technologie Polyfoil MMB (qui procure de hauts effets barrières) pour le domaine pharmaceutique. Lors de son inauguration au printemps 2019, il était question d’une capacité de 80 millions d’emballages par an. Les deux tubes fabriqués sur place dès la mise en service étaient un tube pour le soin ophtalmique avec témoin d’inviolabilité ainsi qu’un tube à ouverture irrévocable pour des applications pharmaceutique à usage unique.