Neofor investit 90 millions d’euros en Lozère dans un site de production de panneaux de bois

Une usine de production de panneaux en bois massif, destinés à l'aménagement intérieur, l'ameublement et la menuiserie, de 20 000 m² du lozérien Neofor, doit ouvrir à la fin 2024 à Badaroux, près de Mende (Lozère). La première pierre sera posée en avril. Le projet global est chiffré à 90 millions d’euros, dont 20 millions d’euros consacrés à un pôle énergie. Neofor bénéficie de 15 millions d’euros de subventions publiques venant de la région Occitanie et l'État et affirme début mars être «en phase de closing» d’une levée de fonds supérieure à 20 millions d’euros.

