Nealia et Sanders investissent dans leur filiale Aliane, spécialisée dans la nutrition animale à Pauvres

Nealia et Sanders, spécialistes de la nutrition animale, ont posé le 12 juillet à Pauvres (Ardennes) sur le site de leur coentreprise Aliane la première pierre d’une plateforme de 23 000 m². Cet équipement, qui sera mis en service en juin 2023, contribuera à accélérer la transition agro-écologique, à renforcer la compétitivité et la souveraineté alimentaire de la région et à créer de l’emploi en zone rurale. Le projet nécessite 5 millions d'euros d'investissement et bénéficie d’une aide de l’Etat de 1,2 million d’euros dans le cadre du plan France relance.

Diverses raisons d’accroître la capacité de production

Avec ce nouvel outil, Nealia, leader sur le marché de l’aliment composé humide, renforce sa position. La précédente plateforme d’alimentation humide destinée aux ruminants - construite en 2011 et d'une capacité de production de 100 000 tonnes par an - était arrivée à saturation. [...]