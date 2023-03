NavVis Digital Factory : Une solution d’usine numérique de bout en bout

En utilisant le service de numérisation NavVis pour capturer l'ensemble de votre outil de production, vous générez une documentation avec rapidité et précision. À travers une interface Web facile à utiliser, celle-ci garantit l'accès à toutes les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Nos spécialistes travailleront avec vous et votre équipe pour développer une solution personnalisée qui pourra être mise en œuvre à l’échelle d’une usine puis étendue au reste de votre réseau mondial de production..

Les étapes qui jalonnent l’approche Digital Factory de NavVis sont les suivantes :

1. Consultation

Nous travaillons avec vous pour déterminer comment la technologie d’usine numérique peut servir au mieux votre équipe au niveau mondial et local.

2. Capture des données

Nous nous appuyons sur notre réseau mondial de partenaires certifiés pour scanner vos usines dans le monde entier.

3. Déploiement

Nous gérons la mise en œuvre de votre usine numérique. Nous formons vos équipes à l’usage de la solution.

4. Opérations

Nous fournissons un support dédié afin que vos équipes disposent de tout ce dont elles ont besoin pour tirer parti en permanence de votre solution de Digital Factory.

Avantages

• L'amélioration de la collaboration à distance entre les employés de la centrale et ceux de l'usine permet une prise de décision plus rapide dans les projets de changement industriel

• L'accès à une documentation aussi fiable augmente la productivité de l'ingénierie et réduit les coûts des changements de dernière minute

• Les visites de sites à distance avec les équipes internes, les fournisseurs externes et les sous-traitants favorisent la collaboration tout en réduisant les frais de déplacement

• La numérisation des processus d'atelier actuellement sur papier à l'aide d’appareils mobiles apporte des avantages majeurs en termes de productivité aux équipes d'exploitation et de maintenance

• La mise á disposition de donnés à jour pour l’ensemble des systèmes en place dans les locaux (Machines, Mobilier, Câbles, Systèmes d’information, Equipements d’infrastructure, …)

Offre de produits et de services

Service de numérisation mondial

Un service de numérisation global pour capturer rapidement l'ensemble de votre réseau de production à l'aide de la technologie de numérisation mobile brevetée NavVis, à une vitesse et une précision sans précédent.

NavVis IVION Enterprise

Désormais, les planificateurs d'usine et les services d'ingénierie peuvent mieux comprendre, collaborer et prendre les bonnes décisions, sur la base de conditions réelles du site auxquelles ils peuvent se fier. Permettez aux principales parties prenantes d'explorer les scénarios de bonnes pratiques, d'engager à distance les fournisseurs et de réduire les délais de mise sur le marché.

NavVis IVION Go

Une application pour les appareils mobiles iOS et Android qui relie l'atelier au monde numérique. Grâce à une technologie de positionnement de pointe, NavVis IVION Go permet aux responsables des opérations et de la maintenance de synchroniser les informations et les tâches avec leur contexte et leur emplacement physique.

