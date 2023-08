Navire à propulsion éolienne de Cargill, la Chocolaterie Bonnat primée, métallier-serrurier sur les réseaux sociaux : Le top 3 vidéo de la semaine

Quelles sont les trois vidéos ayant suscité le plus d'intérêt ces derniers jours sur le site de L'Usine Nouvelle ? Au programme cette semaine : le géant de l'agroalimentaire Cargill et BAR Technologies testent un cargo à propulsion éolienne pour réduire l'empreinte carbone, la Chocolaterie Bonnat retenue par L'Usine Nouvelle et La Gazette des communes, notre magazine fait découvrir des influenceurs précieux pour l’industrie, cette semaine le domaine de la métallerie.