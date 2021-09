Naval Group victime de la crise des sous-marins entre la France, l'Australie et les Etats-Unis

Avant Naval Group et l'Australie, retour sur deux précédents de rupture de contrats militaires pour raisons politiques

Le 16 septembre, l'Australie a notifié à la France la rupture du contrat avec l'industriel Naval Group pour la fourniture de 12 sous-marins. Une décision brutale qui intervient dans un contexte de rapprochement stratégique entre les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, sur fond de tensions avec la Chine dans la région indo-pacifique. Comment expliquer ce revirement spectaculaire et quelles seront les retombées de cette crise à court et moyen terme ? Réponses dans notre dossier.