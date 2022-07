Naval Group veut se doter d’un centre d’excellence de drones sous-marins dans le Var

Compte tenu des enjeux liés aux batailles sous-marines dans les conflits actuels et probablement à venir, Naval Group prend les devants. Annoncé par Var Matin et confirmé à L’Usine Nouvelle lundi 11 juillet par le groupe, un centre d’excellence de drones, armes et systèmes autonomes sous-marins devrait voir le jour d’ici à 2026-2027 dans le Var, sous une double forme. D'une part, la réindustrialisation du site des Bormettes, propriété de Naval Group de 22 hectares, à La Londe-les-Maures, qui bénéficie d’un accès direct à la mer et d'autre part, l’extension des installations actuellement à Ollioules, à l’entrée de Toulon, sur une superficie qui reste à préciser.

[...]