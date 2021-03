Naval Group s’engage à développer le «Made in Australie» pour sauver le méga contrat des sous-marins signé avec Canberra

L’opération déminage lancée par Naval Group pour sauver le méga contrat des sous-marins australiens a porté ses fruits. L’industriel tricolore et les autorités australiennes sont parvenus à un accord pour la poursuite du programme d’armement le plus important jamais signé par Canberra, notamment sur le niveau de participation des industriels locaux. "Naval Group et le gouvernement australien ont confirmé hier avoir trouvé un accord pour qu’au moins 60% de la valeur du contrat pour les douze futurs sous-marins de classe Attack soit dépensée en Australie", souligne l’industriel dans un communiqué publié le 24 mars.