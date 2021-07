Naval Group assurera l’entretien des sous-marins de la Marine nationale

15 jours gratuits et sans engagement

Naval Group ne se contente pas de concevoir et fabriquer les sous-marins, il en assure également la maintenance. L’industriel a décroché un contrat de plusieurs centaines de millions d’euros pour réaliser les activités d’entretien courant indispensables à la disponibilité technique des sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) français, indique-t-il dans un communiqué diffusé le 19 juillet. Le contrat, d’une durée de plus de trois ans, est entré en vigueur au début du mois. Il a été signé avec le Service de soutien à la flotte, l’entité de la Marine nationale disposant de la maîtrise d'ouvrage du maintien en condition opérationnelle (MCO) des bâtiments de surface et des sous-marins.