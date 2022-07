Nationaliser EDF, simple financièrement mais complexe à implémenter

«Je vous confirme aujourd’hui l'intention de l'État de détenir 100 % du capital d'EDF. Cette évolution permettra à EDF de renforcer sa capacité à mener dans les meilleurs délais des projets ambitieux et indispensables pour notre avenir énergétique», a déclaré la Première ministre Élisabeth Borne devant l'Assemblée nationale le 6 juillet, lors de son discours de politique générale. Une annonce attendue. Déjà le 17 mars, lors la présentation de son programme pour un second quinquennat, Emmanuel Macron avait expliqué que, pour des questions de souveraineté énergétique, l'Etat devait « reprendre le contrôle capitalistique de plusieurs acteurs industriels ». Le Président réélu a précisé que, « sur une partie des activités les plus régaliennes, il faut considérer que l’État doit reprendre du capital, ce qui va d’ailleurs avec une réforme plus large du premier électricien français ». EDF devait être renationalisé. C’est désormais officiel. Sur le papier, l’opération n’a rien de compliqué.

[...]