Nancy Bunt (Imerys) : ambassadrice des céramiques

Travailler dans l’industrie, une évidence pour Nancy Bunt. “Enfant, je voulais être ingénieure ou docteure en médecine. J’aimais les sciences et les mathématiques.” Son père était chaudronnier dans une usine de verre où, jeune fille, elle fera un stage d’été. Elle se souvient qu’“il y faisait très chaud et qu’on faisait les trois-huit”. Bonne élève, elle étudie les sciences à la Rutgers University (New Jersey), l’une des plus anciennes et des plus réputées universités des États-Unis. Elle y est initiée à la science des céramiques, un domaine qu’elle ne quittera plus. Elle travaillait chez Kerneos quand cette entreprise a été rachetée par Imerys.