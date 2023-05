Naissance de Réseau vrac et réemploi

Lors du Salon du vrac et du réemploi qui se tenait au Parc floral de Paris les 14 et 15 mai, l’heure était aux annonces. Invitée à retracer la feuille de route du gouvernement en matière d’économie circulaire et de réduction des emballages inutiles au titre de la loi Antigaspillage pour une économe circulaire (Agec), Bérangère Couillard a ainsi rappelé son total soutien au développement d’une filière française du vrac, du réemploi et de la consigne.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]