Naissance de la chaire CoPack

Réunis sur un stand du Salon international de l'agriculture (SIA) le jeudi 3 mars, onze partenaires, sous la tutelle de la Fondation AgroParisTech, ont annoncé la création de la chaire CoPack pour cinq ans. Dans une démarche collaborative, cette chaire a pour ligne directrice « Coconstruisons des emballages responsables », pour ambition « de diminuer l’empreinte environnementale de la filière emballage alimentaire, tout en respectant l’évolution de la société » et d'en « coordonner tous les maillons, depuis les producteurs de matières premières jusqu'aux acteurs du recyclage ». Entre l’analyse de l’existant, le réemploi, les actions d’écoconception et la réduction des déchets non recyclables, quatre projets sont déjà opérationnels pour la première année d'activité.

