Nagel (BCE) minimise le risque de "stagflation"

FRANCFORT (Reuters) - Le conflit entre l'Ukraine et la Russie va entraîner un ralentissement de la croissance économique en zone euro et une augmentation des prix sans pour autant se traduire par une "stagflation", a déclaré mercredi Joachim Nagel, président de la Bundesbank et membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.