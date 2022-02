Nagel (BCE) favorable à une hausse de taux en 2022 si l'inflation persiste

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, n'a pas exclu la possibilité d'une remontée dès taux en 2022 jeudi dernier à l'issue de la réunion de l'institution alors que les risques d'inflation sont orientés à la hausse.

Mais lundi, dans ce qui a été perçu comme un effort pour tempérer les anticipations du marché sur un resserrement monétaire accéléré, elle a indiqué qu'il n'était actuellement pas nécessaire de procéder à un resserrement monétaire important alors que le niveau d'inflation est amené à refluer de lui-même.

Fidèle à la position traditionnellement conservatrice de la Bundesbank, Joachim Nagel a déclaré qu'une normalisation tardive de la politique monétaire était plus risquée qu'une action précoce.

"Si le tableau (inflationniste) ne change pas d'ici le mois de mars, je plaiderai pour une normalisation de la politique monétaire", a indiqué Joachim Nagel, qui a pris la présidence de la banque centrale allemande en janvier, succédant à Jens Weidmann.

"La première étape consiste à mettre fin aux achats nets d'obligations au cours de l'année 2022. Ensuite, les taux d'intérêt pourraient augmenter cette année", a-t-il poursuivi.

"Si nous agissons plus tard, nous devrions relever les taux d'intérêt de façon plus marquée et à un rythme plus rapide. Les marchés financiers réagiraient alors avec une plus grande volatilité."

Klaas Knot, le gouverneur de la banque centrale des Pays-Bas, s'est également prononcé en faveur d'une hausse de taux cette année, à partir du quatrième trimestre.

Joachim Nagel a également déclaré que l'inflation en Allemagne devrait dépasser 4% cette année, soit plus du double de l'objectif de la BCE et également bien au-dessus de l'estimation de 3,6% de la Bundesbank.

"Certains signes indiquent que l'augmentation des prix de l'énergie pourrait être plus durable, qu'elle affecte les prix d'autres biens et services et que la hausse de la demande en est également à l'origine", a déclaré le président de l'institution allemande.

(Reportage Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)