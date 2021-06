Nadal et Djokovic se donnent rendez-vous

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Benoit Tessier Rafael Nadal a enchaîné une 33e victoire consécutive à Roland-Garros./Photo prise le 9 juin 2021/REUTERS/Benoit Tessier

Le duel tant attendu depuis le tirage au sort du tableau masculin de Roland-Garros aura bel et bien lieu. Rafael Nadal et Novak Djokovic ont tous les deux validé leur billet pour le dernier carré où ils croiseront le fer pour la 58e fois de leurs carrières. L'Espagnol a d'abord pris le meilleur sur un vaillant Diego Schwartzman 6-3 4-6 6-4 6-0. Bousculé, le Taureau de Manacor a accéléré après la perte du deuxième set pour inscrire neuf jeux consécutifs et conclure la rencontre. De son côté, le numéro un mondial est venu à bout de Matteo Berrettini au bout de la nuit 6-3 6-2 6-7(5) 7-5, malgré le départ du public qui a forcé l'interruption du match au beau milieu de la quatrième manche. Les deux légendes du tennis s'affronteront pour la neuvième fois Porte d'Auteuil, en précisant que le Serbe ne s'est imposé qu'une seule fois, en 2015.