MyReport : une solution de reporting performante et accessible à toutes les PME

MyReport : un outil tout-en-un qui permet de conserver ses habitudes

Utilisée quotidiennement par 4 900 PME et 49 000 utilisateurs, MyReport se différencie par la complétude de son offre allant de la collecte des données jusqu'à leur restitution via des graphiques visuels (data visualisation) et le partage avec des collaborateurs internes ou externes.

De plus, toute étape peut être personnalisée, puis automatisée en fonction des besoins propres de chaque entreprise, et de chaque manager. Grâce à MyReport, les données, disponibles en temps réel, sont fiables et faciles à analyser pour permettre aux dirigeants de prendre les bonnes décisions au bon moment.

Quelle est la particularité de MyReport ?

La solution ne s'inscrit pas comme une couche logicielle supplémentaire. Elle est un outil permettant de donner une plus-value aux applications déjà en place. Le constructeur de rapport, interfacé simplement dans Microsoft Excel, permet aux utilisateurs de profiter des avantages de la Business Intelligence sans bouleverser leurs habitudes.

Ainsi, là où certaines entreprises se heurtent contre des projets longs, lourds et coûteux, là où d’autres rencontrent des difficultés dans l’adoption de nouveaux outils par leurs collaborateurs, les entreprises utilisant MyReport bénéficient d’un déploiement de la solution rapide et d’un taux d’adoption important, favorisé par le fait que les salariés continuent à utiliser leur outil favori, Microsoft Excel, en mode « augmenté ».

Des bénéfices de MyReport : gain de temps, fiabilité, autonomie, partage

Les avantages de MyReport sont multiples, et visibles immédiatement par tous les utilisateurs de la solution :

gain de temps. L’ensemble des utilisateurs de MyReport qui réalisaient des rapports réguliers avant la mise en place de MyReport notent une réduction conséquente du temps consacré à la gestion et à l’analyse des données. En effet, là où autrefois les rapports étaient basés sur une saisie de données manuelle, l’automatisation apporte la différence. Certains utilisateurs estiment que MyReport leur fait gagner cinq semaines par an ;

fiabilité. Qui dit saisie manuelle, dit également risque d’erreur. En travaillant avec des données centralisées et unifiées, les utilisateurs de MyReport constatent une amélioration importante de la qualité et de la fiabilité des données ;

autonomie. La qualité de MyReport est d’apporter à ses utilisateurs une grande autonomie dans l’utilisation de la solution et la production de rapports. De simples glisser-déposer suffisent. La restitution et l’exploitation des informations s’effectuent dans Microsoft Excel. Un clic depuis Excel permet finalement de mettre les rapports à jour ;

partage. Alors que les salariés de PME représentent seulement 4% des destinataires de reporting (Grant Thornton, 2021), MyReport facilite leur communication. L’outil permet de diffuser et partager les tableaux de bord de façon ponctuelle ou automatiquement, à la fréquence et aux personnes indiquées. Accessibles sur le web, les données et tableaux de bord sont disponibles sur tous les appareils (ordinateur, smartphone, tablette).

La Business Intelligence n’est plus un luxe que peuvent uniquement se permettre les groupes du CAC40 : elle est désormais accessible à toutes les PME, grâce à MyReport. Ces dernières peuvent, aujourd’hui, tirer profit d’un outil qui apporte de la performance et une simplicité d’usage.

Contenu proposé par My Report