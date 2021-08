MyBen optimise la gestion des déchets de chantier

15 jours gratuits et sans engagement

D'un côté, un conducteur de travaux souhaitant évacuer des tonnes de déchets de son chantier. De l’autre, des camions de transport de vrac circulant à vide. Et si les deux se rencontraient ? C’est l’idée de MyBen, une plate-forme collaborative qui propose la mise en relation entre professionnels et la réduction de la facture carbone liée à la logistique. Spécialisée dans la location de bennes, la jeune entreprise s’engage à simplifier la planification des évacuations de déchets et à sécuriser leur prise en charge jusqu’au site de recyclage. Chaque année, 46 millions de tonnes de débris, gravats, terres résultent de l’activité de la construction, estime la Fédération française du bâtiment.