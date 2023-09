My Moony : la ceinture connectée antidouleur (bientôt) made in France

Les méthodes naturelles comme le chauffage et l’automassage ont un effet bénéfique sur les douleurs menstruelles qui touchent près d’une femme sur deux1. Elle-même concernée et atteinte de maladies auto-immunes rendant impossible la prise de certains médica-ments, Asma Hassoune, fondatrice de My Moony et membre de la communauté de La French Fab, prend le sujet à bras le corps à partir de 2019.

Alors étudiante en management des entreprises de la santé, de l’agroalimentaire et de la cosmétique, la jeune femme se lance dans le développement d’une ceinture combinant ces bienfaits, accompagnée d’un médecin radiologue qui deviendra par la suite son associé. L’idée : mettre au point « un accessoire très pratique, discret et autonome afin de le porter toute la journée » confie Asma Hassoune.

Un procédé très élaboré et sur-mesure

Deux années de recherche et développement sont nécessaires pour concrétiser le projet et breveter le produit. Réalisée à partir d’un tissu électrique, la ceinture My Moony est con-nectée à une application. Elle diffuse un chauffage constant ne dépassant pas les 40° (pour éviter les risques de brûlures) et délivre un massage à un certain niveau de fréquence afin d’inhiber les fibres nerveuses, avec une autonomie entre 7 à 10 heures. Le tout pouvant s’adapter facilement aux besoins de chacun.

« La démarche est scientifique, précise Asma Hassoune, la fréquence agit sur le message en-voyé au cerveau afin que celui-ci se focalise sur le massage. » D’après l’étude menée sur une cinquantaine de personnes souffrant de douleurs de règles et d’endométriose, les sensa-tions de confort et de bien-être reviennent au bout de 30 minutes d’utilisation. La douleur est aussi mieux supportée, passant de 7,4 à 2 sur une échelle de 10, soit une diminution d’environ 70 %.

En 2021, l’industrialisation peut alors commencer. Pour cela, il faut trouver le partenaire adéquat et de confiance. « Un produit élaboré avec du textile connecté nécessite des compé-tences en textile et en électronique, ce n’est pas évident », précise l’entrepreneure qui fait d’abord appel à un groupe français basé au Maroc.

Un rapatriement industriel en Bretagne

À partir de la rentrée 2023, c’est dans l’Hexagone que l’aventure My Moony va se pour-suivre, en Bretagne plus précisément. « La dimension made in France me tenait vraiment à cœur », témoigne Asma Hassoune. La rencontre et l’association avec Damian Py de la Banque des industries manufacturières (Bim)2 a permis la mise en place d’une roadmap afin de rapatrier la production en France « à des prix pouvant être équivalents à ceux pratiqués ailleurs en Europe ou en Afrique. »

My Moony produit actuellement 3 000 unités par an et vise le double pour l’année pro-chaine. Distribuée en vente directe et sur la marketplace de Boulanger, la ceinture bénéficie du bouche-à-oreille de professionnels de la santé. « On aimerait vraiment pouvoir démarcher les pharmacies et distributeurs médicaux spécialisés avec notre produit made in France », as-sure-t-elle.

Autre projet issu des retours de la communauté d’utilisateurs : le lancement d’un second produit « encore plus simple et à un tarif plus bas » dédié aux douleurs lombaires, cervicales et digestives. Une belle dynamique donc pour l’entreprise basée à Metz qui poursuit son cours et qui bénéficie de l’appui de la région Grand Est et de Bpifrance (bourse French Tech et prêt d’amorçage d’une valeur de 100 000 €). My Moony peut également compter sur le soutien de la communauté de La French Fab, qui promeut l’industrie made in France et crée des synergies entre les professionnels du secteur. L’entrepreneure prévoit désormais une étude clinique afin de certifier la ceinture dispositif médical de type IIa ; un investissement indispensable pour prétendre au remboursement par les organismes de complémentaire santé.

