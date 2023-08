Musk veut supprimer les titres et descriptions des articles de presse partagés sur X

X prévoit de supprimer le titre et la description des articles d'actualité partagés sur la plateforme et de ne conserver que le lien et l'image principale, a déclaré Elon Musk dans un message publié lundi en fin de journée.

Il pourrait s'agir d'une stratégie visant à inciter les utilisateurs à passer plus de temps sur X, voire à les pousser à opter pour un abonnement premium.

On ne sait pas encore quel sera l'impact de cette décision sur les annonceurs de la plateforme qui, selon Elon Musk, comptait 540 millions d'utilisateurs mensuels en juillet.

Actuellement, les liens apparaissent sur le fil d'actualité des utilisateurs sous forme de "cartes" qui comprennent une image, l'adresse de la source ainsi que le titre et le début de l'article, mais abrégés. Ce type de présentation permet d'attirer les utilisateurs et d'aider les médias à gagner des lecteurs.

Les liens raccourcis pourraient amener les utilisateurs à accompagner leurs publications d'un peu de texte, voire d'envisager un abonnement au service premium, qui permet d'écrire jusqu'à 25.000 caractères par publication.

Elon Musk estime que ces changements permettront à X de devenir une plateforme plus pertinente pour les créateurs de contenu.

(Reportage Yuvraj Malik à Bangalore, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)