Murray héroïque, Djokovic facile

Grosse journée à Wimbledon ! Pour la première fois de la semaine, la pluie était la grand absente du jour. Programmé en fin de session sur le Centre Court, Andy Murray a été bousculé mais s’est finalement imposé en cinq manches (6-3, 4-6, 4-6, 6-4, 6-2) face à l’Allemand Oscar Otte. Au troisième tour, le Britannique affrontera Denis Shapovalov, qualifié après le forfait de Pablo Andujar. Plus tôt dans la journée, Novak Djokovic a été expéditif face au Sud-Africain Kevin Anderson. Dans un remake de la finale 2018, le Serbe a signé une victoire en trois sets (6-3, 6-3, 6-3). Tête de série n°5 à Londres, Andrey Rublev rejoint aussi le troisième tour après sa victoire sur Harris, tout comme Matteo Berrettini vainqueur de Pella. Le tournoi de Wimbledon s’arrête dès le premier tour pour John Isner. L’Américain s’est incliné en cinq manches face au Japonais Nishioka. Fin de parcours pour Ruud et Carreno-Busta, respectivement battus par Thompson et Querrey. Dans les autres rencontres de la journée, Dimitrov, Nishikori et Cilic se sont aussi qualifiés pour le prochain tour.