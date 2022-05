Quelles sont les dernières innovations de Mure & Peyrot ?

Fin 2020, nous avons lancé le chargeur de lames EVO. C’est un chargeur individuel conçu pour que l’utilisateur n’ait aucun contact direct avec la lame. Elle est insérée dans le chargeur, recouvert d’une protection plastique biodégradable et biosourcée (à base de pelures de pomme de terre). Ce chargeur est compatible avec nos couteaux Lugos et Albret. Ce dispositif a été mis au point pour renforcer la sécurité des utilisateurs et réduire au maximum les risques d’accident lors du changement de lame. L’entreprise s’est positionnée sur le secteur de la sécurité dans les années 1990. Depuis, une quarantaine de brevets ont été déposés par Mure & Peyrot pour proposer à nos clients industriels les outils de découpe les plus sûrs et les plus ergonomiques possibles.

Comment se positionne votre entreprise aujourd’hui ?

L’entreprise investit 20 % de son chiffre d’affaires annuel en recherche et développement et cherche sans cesse de nouveaux moyens de production. Nous fabriquons 530 000 couteaux de sécurité et cinq millions de lames industrielles chaque année.

Seule en Europe à détenir la certification LNE (Laboratoire National d’Essais) pour une gamme de couteaux alimentaires et détectables, Mure & Peyrot a aussi mis au point des couteaux spécifiques pour de grands acteurs du secteur industriel (pare-brise par exemple).

Quelle place la fabrication additive a-t-elle chez Mure & Peyrot ?

Depuis 5 ans, nous utilisons la fabrication additive pour concevoir, fabriquer des prototypes et les tester. Nous disposons aujourd’hui de trois imprimantes 3D à fil et résine. Pour la fabrication des moules, nous utilisons également l’impression 3D. À l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, nous sommes les seuls à proposer à nos clients des couteaux bimatières offrant davantage d’ergonomie et de confort. Ce virage vers l’industrie du futur a fait gagner l’entreprise en productivité depuis quelques années.

Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur l’entreprise ?

Nous avons connu quelques difficultés d’approvisionnement, notamment concernant les polypropylènes. Il y a eu des retards de livraison, mais nous avions suffisamment anticipé pour limiter l’impact de la crise. Aujourd’hui, les choses semblent rentrées dans l’ordre. Nos clients, répartis dans plus de 70 pays, nous sont restés fidèles et ont maintenu leurs commandes régulières.

