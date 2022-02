Multivac sera présent en Inde avec sa propre usine

Déjà présent avec ses usines en Allemagne, son pays d’origine, mais aussi en Autriche, en Espagne, au Brésil, en Bulgarie, en Chine, au Japon et aux États-Unis, Multivac va se doter d’une nouvelle unité de production en Inde, à Ghiloth, à 120 kilomètres de Delhi. Le constructeur de machines de conditionnement allemand va investir 6,8 millions d’euros dans un complexe de bâtiments de 10 000 m² dédiés à la production, à la logistique et aux services. La zone de fabrication, qui comprend un espace de montage pour les thermoformeuses et les operculeuses et une zone pour l’usinage de pièces de format et d’outillages s’étend sur 5000 m². Un entrepôt est également prévu pour le stockage des pièces de rechange et des consommables.

Délais et services

Le site, qui emploiera 100 personnes, sera terminé en décembre. Multivac est présent en Inde depuis 2009 par le biais d’une co-entreprise formée avec Lararon Group. La création d’une usine sur place conforte sa stratégie d’implantation à l’international, l’objectif étant d’approvisionner les clients avec des délais plus courts et de leur prêter assistance plus rapidement. Le site accueillera également un showroom et d’un centre de formation pour les procédés d''emballage et la fabrication de produits de boulangerie. « Nous ne créons pas seulement des capacités de production locales mais développons ce site pour en faire une plaque tournante de l’Asie du Sud », explique Guido Spix, directeur général de Multivac.

Basé à Wolfertschwenden (Allemagne), Multivac développe des machines de conditionnement pour le secteur alimentaire et, dans une moindre mesure, pour la pharmacie. Il propose également des équipements pour le tranchage des produits et, en aval, du matériel de contrôle et d’étiquetage ainsi que des convoyeurs et des robots de chargement. Le constructeur emploie 6 900 personnes, dont 2 300 au siège, pour un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros.