La lutte au réchauffement climatique passe aussi par des énergies renouvelables et des bâtiments plus performants. Multivac a choisi pour sa part de convertir ses usines allemandes et autrichienne aux énergies solaire et éolienne. Sont concernés les sites de Wolfertschwenden, Bruckmühl, Enger, Markt Einersheim et de Nettetal en Allemagne et celui de Lechaschau en Autriche. Cette mesure permettra de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise de plus de 20 000 tonnes de CO2 au cours des trois prochaines années. Pour y parvenir, le constructeur de machines d’emballage a signé un contrat avec Technische Werke Schussental (TWS). Le prestataire du Bade-Wurtemberg lui garantit que l’énergie avec laquelle seront approvisionnés ses sites est issue de ressources renouvelables. En faisant ce choix, Multivac se met en conformité avec le plan énergétique du gouvernement fédéral qui vise à rendre l’Allemagne climatiquement neutre d'ici à 2045. Cela passe non seulement par la fin progressive de l'exploitation de l'électricité fossile produite par les centrales à charbon et à lignite d'ici à 2038, mais également par le développement des énergies renouvelables. Pour mémoire, les Allemands ont renoncé depuis longtemps au nucléaire.

Protection du climat

« L'industrie consomme environ 45 % de l'électricité en Allemagne. La contribution à la protection du climat que les entreprises peuvent apporter en passant à l'électricité verte est donc très élevée », a indiqué déclare Christian Traumann, directeur général de Multivac. « Nous ne voulons donc pas attendre le dernier moment pour passer à l'électricité verte. » TWS, qui approvisionne en électricité d’origine renouvelable tous les sites allemands du groupe depuis janvier 2022, fournira 45 000 000 kWh d'électricité au cours des trois prochaines années quand la société autrichienne Wels Strom apportera 5 600 000 kWh supplémentaires pour le site de Lechaschau. Multivac contribuera pour sa part à produire une partie de l’énergie nécessaire au fonctionnement de ses usines grâce à ses propres installations photovoltaïques. Le spécialiste des machines de conditionnement, qui a déjà installé des panneaux solaires d'une puissance totale de 1 600 kWp sur cinq de ses sites, va poursuivre dans cette direction. « Grâce à la puissance solaire, nous parvenons à économiser 300 tonnes supplémentaires de CO2 par an » souligne Christian Traumann. En outre, l'entreprise mise sur ses propres centrales de cogénération pour la production de chaleur.

Basé à Wolfertschwenden (Allemagne), Multivac développe des machines de conditionnement pour le secteur alimentaire et la pharmacie et plus particulièrement des thermoformeuses, des operculeuses, des machines à cloche et des machines flowpack. Il propose également des équipements pour le tranchage des produits et, en aval, du matériel de contrôle et d’étiquetage ainsi que des convoyeurs et des robots de chargement. Le constructeur emploie 6 900 personnes, dont 2 300 au siège, pour un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros.