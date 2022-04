Du nouveau chez Multivac. Le leader mondial des machines de thermoformage très présent dans le frais, avec des solutions pour le conditionnement de viandes, poissons, volailles et autres plats préparés, élargit son offre au flowpack. Sa nouvelle machine, baptisée W 500, sera présentée officiellement au public lors des prochains salons allemands Anuga FoodTec et IFFA, dédiés aux technologies alimentaire et à l’univers de la viande et qui auront lieu respectivement à Cologne du 26 au 29 avril et à Francfort du 14 au 19 mai. Cette nouvelle offre vient compléter une palette de solutions qui comprend déjà les thermoformeuses, mais aussi les operculeuses et les machines à cloche, élargissant ainsi les possibilités offertes aux industriels dans le conditionnement primaire. Le principe bien connu du flowpack consiste à recouvrir un produit avec un film d’abord soudé longitudinalement puis à ses extrémités, de manière à réaliser un sachet. Le procédé, de type form-fill-seal (FFS), implique un remplissage horizontal. La W 500 atteint une cadence maximale de 120 emballages par minute ou de 30 m par minute si l’on se réfère à la vitesse de défilement du film.

Scellage sans plis

Dédiée plus particulièrement à des articles tels que la viande hachée, les saucisses, le fromage ou le poisson surgelé, la machine peut également traiter des produits de boulangerie comme les baguettes, les croissants et les pizzas ainsi que les fruits et les légumes. L’industriel pourra effectuer, selon ses besoins, un inertage et un conditionnement sous atmosphère protectrice (MAP) ou remplir à l'air ambiant. La W 500 se distingue par la possibilité de réaliser un scellage longitudinal sans plis, par la présence d’un système d'analyse des gaz intégré, une conduite ergonomique et des principes de conception hygiéniques. Elle peut être utilisée pour traiter à la fois des produits nus ou positionnés à l’intérieur d’une barquette. Il n’est pas rare, dans l’industrie de la viande, que les barquettes servant à conditionner un steak sous vide soient ensuite positionnées dans un flowpack ce dernier servant à la fois de barrière à la lumière et de surface de communication. En l’occurrence, la flowpack exposée sur les salons allemands servira à emballer des tranches de viande positionnées à l’intérieur de barquettes en carton. Selon Multivac, la combinaison de ce matériau cellulosique avec la moindre quantité de matière souple offerte par le sachet constitue une réponse aux questions environnementales que se posent les industriels.