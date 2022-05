Multimètres de table polyvalents, surveillance de machines en zone dangereuse... La sélection mensuelle de produits de mesure

Multimètres de table polyvalents

Répondant aux exigences des travaux de maintenance et de réparation, ces trois multimètres de table effectuent des mesures dans les catégories Cat I (1 000 V) et Cat II (600 V). Ils conviennent aux usages en laboratoire et pour l’assurance qualité de la production en série. Les appareils mesurent le courant, la tension et la fréquence, intègrent une fonction de calcul de la valeur efficace vraie (True RMS), sont dotés de cordons Kelvin pour la mesure de précision de basses impédances. Ils peuvent, en outre, se raccorder à des thermocouples et capteurs de température.

Parmi les trois modèles (VC-7055BT, VC-7060BT et VC-7200BT), le modèle haut de gamme VC-7200BT assure une haute résolution de 200 000 points et une précision de mesure de base de ±0,015 %. Son écran peut aussi afficher des valeurs de mesure sous forme graphique et fournir des analyses de tendances. Le bouton « Dual » affiche simultanément deux valeurs comme, par exemple, la tension et la fréquence du réseau ou toutes autres valeurs sur deux lignes. Jusqu’à 150 valeurs de mesure peuvent être enregistrées et sauvegardées par seconde. Les VC-7060BT et VC-7200BT disposent de connexions numériques à l’arrière et peuvent s’intégrer dans un banc de test automatique.

Fabricant : Voltcraft

