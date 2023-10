Multi-Color Corporation a un nouveau Pdg

Entre les colles, les revêtements et le papier, Hassan Rmaile revendique une expérience d’une vingtaine d’années dans les différents univers qui gravitent autour de l’étiquette adhésive. Le responsable a été nommé Pdg du numéro deux mondial du secteur, l’américain Multi-Color Corporation (MCC), en remplacement de Kevin Kwilinski, parti chez Berry Global. Parmi les missions qui lui ont été confiées par le conseil d’administration figure une politique axée sur l'innovation et le développement durable afin d'offrir des solutions « différenciantes » aux clients. Hassan Rmaile est titulaire d'un doctorat en chimie des matériaux de l'université d'État de Floride, d'un MBA en finance de l'université du Delaware et d'une licence en chimie de l'Université américaine de Beyrouth, au Liban.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]