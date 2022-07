MSC s'ancre au Havre avec un investissement de 700 millions d'euros et crée 1100 emplois

L’armateur italo-suisse MSC, premier acteur mondial du transport maritime en capacité de transport de conteneurs, a décidé de renforcer ses positions au Havre, premier port français pour le commerce extérieur. Le 8 juillet, sa filiale portuaire TIL (Terminal Investment Limited) - qu’il contrôle à hauteur de 70%, le reste du capital étant détenu par des fonds américain et singapourien spécialisés dans les infrastructures - a dévoilé le 8 juillet un investissement de 700 millions d’euros dans des portiques et outillages sur Port 2000, le port à conteneurs en eau profonde du Havre, où il est déjà implanté aux côtés de son voisin et concurrent GMP, détenu par CMA-CGM et China Merchant. « Nous voulons multiplier par trois la capacité de notre terminal, en passant de 1,3 million de conteneurs traités par an sur Port 2000 à 4,5 millions » a déclaré David El-Bez, le directeur de TIL.

« Accord avec nos partenaires dockers »

[...]