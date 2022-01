MSC devient le plus gros armateur au monde, une amende de la Cnil pour Google et Facebook : le Top/Flop de la semaine

© MSC Le suisse MSC détrône Maersk et devient le premier transporteur de conteneur au monde.

Top : MSC détrône Maersk et devient le plus grand transporteur de conteneurs au monde

Le groupe suisse MSC occupe pour la première fois de son histoire la place de leader mondial du transport de conteneurs, devant le danois Maersk.

Flop : Google et Facebook condamnés par la Cnil pour leur gestion des cookies

La Cnil annonce avoir condamné Google et Facebook pour leur gestion du consentement des internautes à l'installation de cookies. Ou plus précisément pour avoir rendu l'acceptation de ces derniers plus facile (un clic) que le refus. Les deux entreprises ont trois mois pour se mettre en conformité, faute de quoi elles devront payer de lourdes astreintes en plus de l'amende.