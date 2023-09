Moustache Bikes relocalise la fabrication d’un cadre de vélo électrique dans les Vosges

Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin et encore davantage en vélo électrique. Le vosgien Moustache Bikes illustre la puissance de l’intelligence collective à l’occasion du lancement le 6 septembre de son nouveau modèle baptisé le J. Ce deux-roues à assistance électrique est le premier de la gamme de l’entreprise de Thaon-les-Vosges (Vosges) à bénéficier d’un cadre entièrement conçu et fabriqué en France. Le résultat de plusieurs années de recherche et développement et d’une collaboration étroite avec trois autres PME françaises : Elcam Usinage à Poligny (Jura), Fonderies du midi à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) et Colibru à Schirmeck (Bas-Rhin).

