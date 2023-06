MOTORISATION, MATÉRIAUX : Réduire l’empreinte carbone sur toute la ligne de production

Motorisation : les alternatives les plus avancées

Comment aborder l’enjeu de décarbonation du secteur aéronautique ? Quelles sont les alternatives en termes de motorisation ? Expertise de Matthieu Lemasson, Partner responsable aéronautique secteur francophone chez PwC. Sur la question de la décarbonation, pour Matthieu Lemasson, « il est primordial d’avoir une vision 360 ». La décarbonation de l’avion ne concerne pas uniquement son moteur, ni le carburant qu’il utilise : il s’agit de décarboner l’ensemble de la chaîne de production et de raisonner non seulement en termes de produit mais aussi de back-office. En clair, tout ce qui mène à la production des composants de l’avion ne concerne pas uniquement les composants eux-mêmes : réduire l’empreinte carbone doit être fait sur toute la ligne de production. « Il faut être rationnel et faire attention à l’aéro bashing ! Certes l’avion consomme, en particulier au moment du décollage et de l’atterrissage, mais la motorisation de l’avion est la partie émergée de l’iceberg. Pour rationaliser les écarts d’empreinte carbone, il est nécessaire de comparer toute la chaîne de valeur », précise l’expert en aéronautique. Pour décarboner, plusieurs voies sont possibles. « Actuellement, l’électricité ne peut être utilisée pour remplacer l’ensemble de la motorisation de l’avion. La propulsion 100 % électrique n’est pas envisageable pour les avions court et moyen-courriers. À titre de comparaison, pour faire décoller un avion, il faudrait à peu près l’équivalent de la puissance d’une centrale nucléaire ! »

En revanche, l’ajout de petits moteurs électriques sur les roues, utilisables avant le décollage et après l’atterrissage est une alternative intéressante, de même qu’ajouter une composante électrique au système de propulsion classique, ce qu’on appelle l’hybridation.

Autre piste de décarbonation : l’utilisation des biocarburants ou des carburants synthétiques permet de réduire les émissions de CO2 jusqu’à 80 %. Toutefois, leur coût reste élevé et le recours aux biocarburants pose de difficiles questions éthiques liées à l’utilisation des terres arables.

Quant à l’hydrogène, l’utiliser dans l’aéronautique est, selon Matthieu Lemasson, « techniquement faisable » et cette technologie a connu des avancées significatives ces dernières années. La problématique de l’hydrogène tient en deux mots : acheminement et stockage. « Là encore, pour comparer, pour faire voler un avion au départ de Roissy, il faudrait l’équivalent de la surface de l’aéroport pour stocker l’hydrogène qui serait nécessaire… et l’avion qui fait Paris-New York devrait contenir à son bord son réservoir d’hydrogène pour le trajet retour ».

L’acheminement est également un problème complexe à régler : il pose, comme le stockage, de nombreuses questions, notamment de sécurité. Mais la recherche avance à grands pas sur tous ces aspects, ce qui permet d’envisager un mûrissement de cette technologie à horizon 2030, voire 2027.

Quant aux autres pistes envisagées pour décarboner, le développement de l’avion bas-carbone, à horizon 2030-2035, est prometteur, notamment chez Safran. Celui-ci aura des moteurs et une configuration aérodynamique ultra-efficaces, il sera considérablement allégé, compatible avec les carburants durables et disposera d’une chaîne d’énergie optimisée.

À ce sujet, Safran a récemment lancé RISE -Revolutionary Innovation for Sustainable Engines-, un programme de développement technologique qui pose les bases de la prochaine génération de moteurs CFM, qui équipent les avions court et moyen-courriers d’Airbus et de Boeing. Leur consommation de carburant et leurs émissions de CO2 devraient être réduites de 20 %. Ce programme s’appuie également sur les composites à matrice céramique, l’hybridation électrique et la fabrication additive.