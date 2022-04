Moto alimentée à l'eau salée, Airbus A380 propulsé à 100% aux agrocarburants... Le top 3 des vidéos de la semaine

[L'industrie c'est fou] A 18 ans, cet Argentin a bricolé une moto alimentée à l'eau salée

Découvrez la vidéo ici

Dans le cadre d'un devoir de chimie, un lycéen argentin âgé de 18 ans a bricolé une moto fonctionnant avec une pile et un réservoir d'eau salée. Une façon artisanale de découvrir la méthode de l'électrolyse, qui permet notamment d'obtenir de l'hydrogène.

Test réussi pour le premier Airbus A380 propulsé avec 100% de biocarburants



Découvrez la vidéo ici

Airbus a réalisé un vol d'essai sur un A380 propulsé avec 100 % de biocarburants le vendredi 25 mars. Il s'agit du troisième modèle de l'avionneur testé dans cette configuration.

Selon la SNCF, les trains du futur seront légers et modulaires



Découvrez la vidéo ici

Défenseure de la digitalisation et de la décarbonation, la SNCF se fait également chantre de la «mobilité pour tous». Le groupe ferroviaire développe de nouveaux trains très légers et modulaires, destinés à relier les zones rurales et peu denses d'ici quelques années à peine.