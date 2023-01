Moteur hydrogène d'Oreca, Acwa Robotics, nouvelles technologies composites du Cetim... Les cinq articles les plus lus

Quels sujets vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans le top 5 : le motoriste automobile Oreca veut troquer l’essence pour l’hydrogène, Acwa Robotics s’interroge sur la manière d’évaluer l’état des réseaux d’eau potable, le Cetim teste de nouvelles technologies composites plus simples à enrouler et plus résistantes pour parvenir à confiner la petite molécule d'hydrogène,...