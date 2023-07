Mort d’un visionnaire de la mécanisation

Difficile de faire l’impasse sur un prénom et un nom comme Gerhard Schubert lorsqu’on s’intéresse aux machines d’emballage. Le fondateur de l’entreprise éponyme est décédé « paisiblement » le 4 juillet dernier, à Crailsheim, dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne, la ville où il était né le 16 juillet 1938 et où était installée l’entreprise qu’il avait fondée en 1966. Gerhard Schubert, ce sont beaucoup de choses à la fois : le chargement des caisses par le haut (« top loading »), les architectures modulaires, les bâtis en portique, l’emploi des robots et de la vision, les convoyeurs inversés qui transportent les découpes en carton d’un côté et les produits de l’autre… Une pléthore de concepts qui semblent banals aujourd’hui, mais qui, à l’époque, ont permis de jeter les fondements des machines d’emballage modernes. Gerhard Schubert, c’est aussi un autodidacte qui a fait ses débuts à quinze ans, en 1953, comme apprenti mécanicien, avant de se former au poste d’ingénieur chez le constructeur de machines de remplissage Strunck, puis chez Kugler – aujourd’hui devenu Optima –, à Schwabisch Hall, au cœur de la « Packaging Valley » allemande.

Principes humains

Salarié et free-lance à la fois, il crée son propre bureau d’études en 1964, puis son entreprise deux ans plus tard. Dans l’atelier de sculpture de son père, il mettra au point la même année, la première machine de formage et de collage de boîtes (SKA) pour du pain d’épice. Mais c’est en 1972 qu’il fera une véritable percée, avec son système de chargement des boîtes par le haut qui donnera lieu aux plus célèbres machines modulaires TLM (« top loading machines »). En 1984, Schubert présente le premier robot d’emballage au salon Interpack, à Düsseldorf (Allemagne). « Je voulais développer une machine conçue à l’image des principes humains avec une partie mécanique simple, une intelligence élevée et des outillages faciles à mettre en œuvre. C’est selon ce schéma que nous avons ensuite construit nos machines », expliquait-il. Pour lui, l’intérêt d’un robot résidait essentiellement dans le fait d’alléger la partie mécanique d’un équipement. Mais nous sommes dans les années 1990. Et les robots ne sont quasi pas utilisés dans l’industrie de l’emballage. Il décide alors de mettre au point sa propre commande. « Ce qui n’existe pas, on le développe soi-même », avait-il coutume de dire. Ce fil conducteur perdurera des années, jusqu’à nos jours. On peut citer les travaux accomplis dans la vision et les scanners permettant de repérer le positionnement des produits sur les convoyeurs, les robots pick-and-place, les convoyeurs à navettes Transmodul et, plus récemment, les cobots. Lors du dernier salon Interpack, l’entreprise dévoilait un système inédit de transport par navettes en sustentation.

De la PME au grand groupe

Présent jusqu’à peu dans l’entreprise, où il officiait en tant que directeur général associé et où il disposait encore d'un bureau, Gerhard Schubert avait eu le temps de préparer sa succession. Ses deux fils, Gerald et Ralf, ont pris rapidement le relais. Et si Gerald a préféré prendre ensuite une autre voie, Ralf est aujourd’hui solidement installé aux commandes. La troisième génération est déjà dans l’entreprise. Gerhard Schubert leur laisse une société prospère qui a su évoluer du rang de petite entreprise familiale à celui de grand groupe de la machine d’emballage, avec un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros pour un effectif de 1332 personnes. L’ancrage local reste encore très fort comme il l’avait souhaité : près de 92% des composants utilisés sur les machines Schubert proviennent d’Allemagne et 34% dans un rayon de moins 75 km. Une entreprise familiale donc, indépendante et attachée à son territoire, mais également projetée vers l’avenir avec ses innovations : un parfait exemple de Mittelstand. Gerhard Schubert n’aurait sûrement pas demandé mieux.