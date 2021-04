Morgan Stanley voit son bénéfice plus que doubler malgré $1 md de perte liée à Archegos

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Mike Segar Morgan Stanley a annoncé vendredi une forte hausse de son bénéfice trimestriel, qui a largement dépassé les attentes, malgré une perte de près d'un milliard de dollars liée à la chute du fonds spéculatif Archegos Capital, qui a fait défaut sur des appels de marge. /Photo d'archives/REUTERS/Mike Segar

New York (Reuters) - Morgan Stanley a annoncé vendredi une forte hausse de son bénéfice trimestriel, qui a largement dépassé les attentes, malgré une perte de près d'un milliard de dollars liée à la chute du fonds spéculatif Archegos Capital, qui a fait défaut sur des appels de marge.

Morgan Stanley est l'une des six banques exposées aux déboires récents du fonds d'investissement Archegos Capital Management, ce qui ne l'a pas empêchée d'afficher des résultats solides.

La banque a initialement perdu 644 millions de dollars en liquidant des positions liées à Archegos, avant de décider de déboucler ses positions restantes, ce qui s'est traduit par une autre perte de 267 millions de dollars, a déclaré le directeur général de Morgan Stanley, James Gorman, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

"Je considère cette décision comme nécessaire et l'argent bien dépensé", a-t-il ajouté.

D'autres grandes banques ont également subi des pertes importantes en lien avec Archegos, Crédit suisse et la banque japonaise Nomura étant les plus touchées avec des pertes respectives de 4,4 milliards de francs suisses (4,25 milliards d'euros) et 2 milliards de dollars (1,7 milliard d'euros).

Ces pertes sont liées, selon des investisseurs et des analystes, à des ventes massives de participations par Archegos Capital, société fondée par l'homme d'affaires Bill Hwang.

Cet évènement "va probablement susciter des inquiétudes", a écrit Chris Kotowski, analyste chez Oppenheimer, dans une note de recherche, mais ne fait pas courir selon lui de risque systémique au secteur.

Cette nouvelle affaire financière risque toutefois d'avoir des répercussions sur le plan réglementaire, des organismes de surveillance américains étant en train d'examiner l'incident pour comprendre pourquoi certaines banques étaient si exposées à un seul client.

Le bénéfice net de la banque américaine a atteint 3,98 milliards de dollars (3,32 milliards d'euros), soit 2,19 dollars par action à fin mars, contre 1,59 milliard de dollars, soit 1,01 dollar par action, un an plus tôt.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,70 dollar par action, selon les données IBES de Refinitiv.

Le produit net bancaire a quant à lui bondi de 61% pour atteindre 15,72 milliards de dollars.

Comme Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley a bénéficié d'un niveau record d'activité sur les marchés de capitaux au cours du trimestre, principalement grâce à un boom sans précédent des transactions réalisées par l'intermédiaire de sociétés d'acquisition à vocation spécifique (SPAC).

(Avec Ambar Warrick à Bangalore, version française Anait Miridzhanian et Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)