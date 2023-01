Morgan Stanley: Le quatrième trimestre meilleur que prévu grâce aux activités de trading

Son bénéfice attribuable aux actionnaires a atteint 2,11 milliards de dollars (1,95 milliard d'euros), soit 1,26 dollar par action, au cours du trimestre clos le 31 décembre. Les analystes tablaient sur 1,19 dollar par action, selon le consensus IBES de Refinitiv.

A New-York, l'action Morgan Stanley gagnait 1,7% dans les transactions en avant-Bourse.

Le revenu net de la banque d'investissement a chuté de 49% à 1,25 milliard de dollars, pénalisé par le ralentissement des opérations de fusions-acquisitions.

Dans le même temps, les revenus de la division de trading ont grimpé de 26% à 3,02 milliards de dollars, les turbulences sur les marchés financiers ayant poussé les clients de la banque à protéger leurs portefeuilles avec des actifs plus défensifs.

Morgan Stanley a par ailleurs augmenté ses provisions pour créances douteuses au quatrième trimestre à 87 millions de dollars, contre 5 millions de dollars un an plus tôt, étant donné le contexte d'inquiétudes concernant une possible récession aux États-Unis et une détérioration de la qualité du crédit à la consommation.

(Reportage Manya Saini et Mehnaz Yasmin à Bengaluru et Carolina Mandl à New York ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)