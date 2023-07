Morgan Stanley: Le bénéfice plombé au deuxième trimestre avec la banque d'investissement

Le bénéfice attribuable aux actionnaires est tombé à 2,05 milliards de dollars (1,82 milliard d'euros), soit 1,24 dollar par action ordinaire entre début avril et fin juin, a annoncé Morgan Stanley mardi. Un an plus tôt, il était de 2,39 milliards de dollars, soit 1,39 dollar par action.

Les revenus de la banque d'investissement se sont élevés à 1,16 milliard de dollars, inchangés depuis un an.

Selon la plateforme financière Dealogic, l'activité mondiale de fusion et d'acquisition a chuté de 36% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente. Néanmoins, son augmentation par rapport au premier trimestre a fait naître l'espoir d'une reprise.

Le titre Morgan Stanley était en hausse de 1,4% dans les échanges avant-Bourse.

Le directeur général de la banque, James Gorman, a décrit "un environnement de marché difficile" durant ce trimestre alors que son co-président, Andy Saperstein, avait prévenu dès le mois de mai que l'entreprise publierait des résultats en baisse par rapport à il y a un an.

(Reportage Mehnaz Yasmin et Niket Nishant à Bangalore ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)