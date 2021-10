Morgan Stanley bat le consensus, record pour les activités de marchés

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Lucas Jackson Morgan Stanley a fait état jeudi d'un bénéfice plus important que prévu au titre du troisième trimestre, soutenu par les volumes de transactions et des activités de conseil qui ont généré des revenus 1,27 milliard de dollars (1.09 milliard d'euros) de revenus, un record. /Photo d'archives/REUTERS/Lucas Jackson

La banque américaine a bénéficié du bond sans précédent des activités de fusion-acquisitions (M&A), un marché sur lequel les transactions ont atteint 1.520 milliards de dollars à l'échelle mondiale au cours des trois mois se terminant le 27 septembre selon les données de Refinitiv.

Ce montant sans précédent représente une croissance de 38% sur un an.

Morgan Stanley occupe la troisième place du classement mondial des activités de fusions et acquisitions, derrière Goldman Sachs et JPMorgan Chase & Co.

La division "Institutional Securities", qui inclut la banque d'investissement et le courtage de titres, a vu son activité grimper de 22% à 7,5 milliards de dollars au troisième trimestre par rapport à la même période de 2020.

Les revenus de la seule activité de banque d'investissement, qui comprend les activités de conseil et les marchés primaires, se sont élevés à 2,85 milliards de dollars, contre 1,71 milliard il y a un an.

Les commissions perçues sur des émissions d'actions se sont élevés à 1,01 milliard de dollars, Morgan Stanley ayant joué un rôle dans certaines des introductions en Bourse les plus importantes des derniers mois, comme celles du rival de Salesforce Freshworks, du spécialiste des logiciels pour restaurants ToastToast et du fabricant de chaussures de sport On Holding.

Dans la gestion de fortune, les revenus ont progressé de 25%, grâce entre autres à l'acquisition d'E*Trade.

Le bénéfice net global de la banque américaine ressort à 3,58 milliards de dollars (3,08 milliards d'euros), soit 1,98 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 2,6 milliards de dollars, soit 1,66 dollar par action, un an plus tôt.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,68 dollar par action, selon les données de Refinitiv.

Le produit net bancaire a atteint pour sa part 14,75 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 11,72 milliards un an plus tôt.

L'action Morgan Stanley gagne 1,7% dans les échanges de pré-marché.

(Reportage Sohini Podder à Bangalore et Matt Scuffham à New York, version française Diana Mandiá, édité par Marc Angrand)