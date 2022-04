Morgan Stanley abaisse ses prévisions de croissance en zone euro

LONDRES (Reuters) - Morgan Stanley a abaissé ses prévisions de croissance en zone euro pour 2022 et 2023, estimant que l'économie du bloc devrait s'affaiblir au second semestre en raison de l'impact de la guerre en Ukraine sur les sources d'énergie russe et l'effet sur la croissance d'un confinement strict en Chine face à l'épidémie de COVID-19.