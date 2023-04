[Communiqué] Morbihan : participation de Dawizz au Forum international de la cybersécurité 2023

Le Forum international de la cybersécurité s’est tenu du 5 au 7 avril 2023, au Grand Palais de Lille (Nord). Cette édition a rassemblé différentes instances publiques et de nombreux acteurs du domaine du numérique. Dawizz, une entreprise originaire de Vannes, dans le département du Morbihan, était présente à cet événement. Sa participation lui a permis d’exposer ses offres de services et de solutions autour de la gestion de données.

La société Dawizz propose notamment des prestations portant sur le catalogage de données, sur la protection RGPD, sur la collecte et l’évaluation de données provenant de sources diverses. Elle dispose également de diverses solutions d’audit (applications, sondes, algorithmes d’analyse et de classification…). Son outil phare est la plate-forme MyDataCatalogue. Il s’agit d’une interface qui permet à son utilisateur de cartographier des données et d’améliorer leur connaissance à travers un catalogue intelligent et partagé. Précisons que cette solution peut être déployée en version software ou installée directement dans un réseau local.