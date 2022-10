[Communiqué] Morbihan : le groupe Delanchy conforte sa croissance externe avec la société Le Bélier

Située à Guidel, dans le département du Morbihan, Delanchy est une entreprise de transport et de logistique de produits alimentaires frais. Le groupe morbihannais affermit sa position dans le domaine du transport avec la reprise de la société nordiste Le Bélier. Cette dernière est spécialisée dans le transport routier de marchandises sous température. Après le rachat du Suisse BJG Team 24 et du transporteur finistérien Guiffant, Delanchy continue ses opérations de croissance externe.

Grâce à ce rapprochement, la société va pouvoir renforcer son positionnement dans le nord de la France et dans les pays frontaliers. En effet, ce dernier possède trois agences situées à Boulogne-sur-Mer, à Hem et à Carvin. Ce rachat ajoute une quarantaine de salariés et plus de 4 millions de chiffre d’affaires aux actifs de Delanchy. Rappelons que l’entreprise possède une quarantaine de sites installés en France et dans d’autres pays européens dont l’Espagne et l’Italie.